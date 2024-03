Czeka go kilka tygodni przerwy

- Po powrocie do domu Piotr przeszedł szczegółowe badania, które wykazały uraz mięśnia nogi. Zawodnik niezwłocznie rozpoczął rehabilitację, która pomoże mu w powrocie do pełnej dyspozycji - czytamy w komunikacie wydanym przez Falubaz.

- Przygotowania zimą były intensywne, ale niestety na koniec, jeden z mięśni pechowo się uszkodził. Teraz potrzebuje kilka tygodni przerwy, żeby doprowadzić go do pełnej sprawności. Nie ma powodów do zmartwień, pod koniec marca dołączę do drużyny. Teraz czeka mnie krótka rekonwalescencja i za chwilę nie będzie śladu po urazie - wyjaśnia Piotr Pawlicki.