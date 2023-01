Sezon jak z koszmaru. Myślał o zakończeniu kariery

Kolejna tułaczka nie wchodziła w grę

Zawodnik szybko odgonił czarne myśli. Pomogły rozmowy z rodziną, wewnętrzny rachunek sumienia, a może przede wszystkim propozycja z macierzystej Unii Tarnów, do której wraca po roku przerwy. Powrót do domu, na stare śmieci ma dać nowy impuls i pozwolić odzyskać radość z uprawiania czarnego sportu. O poprzednich rozgrywkach mówi bez ogródek, że były najgorsze w jego wykonaniu odkąd jeździ na żużlu i pragnie o nich jak najszybciej zapomnieć.

Podczas gdy największe gwiazdy w okresie zimowym wygrzewają się w ciepłych krajach, Koza tradycyjnie poszedł do pracy. Większość zarobku jak zwykle zainwestuje w sprzęt. To u niego norma, a przez cały poprzedni rok Koza musiał z reguły dokładać do interesu więc potrzeby są spore, zwłaszcza, przy szaleńczo rosnących cenach komponentów.

- Dorabiam różne części do motocykli żużlowych dla siebie, ale też dla innych kolegów z toru. Co do kosztów, to rzeczywiście wszystko strasznie poszło do góry. Taki przykład: jedna opona w tym roku kosztowała 470 zł. Rok temu kosztowała niecałe 300 zł. A tych kosztów jest dużo więcej - tłumaczy dla unia.tarnow.pl