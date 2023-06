Seria porażek przerwana. I to w jakim stylu

For Nature Solutions KS Apator pokonał na Motoarenie Fogo Unię 53:37. Wynik odzwierciedla to, co działo się na torze. Goście nie mieli nic do powiedzenia, stracili nawet punkt bonusowy (u siebie wygrali 49:41). Zwycięski powrót trenera Jana Ząbika, prędkość w motocyklach Patryka Dudka i w dwóch wyścigach Pawła Przedpełskiego - to najbardziej musi cieszyć toruńskich działaczy i kibiców. A leszczynianie? Najważniejszy mecz dopiero przed nimi - 7 lipca będą podejmować ZOOLeszcz GKM.