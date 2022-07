Sentymenty na bok. Muszą wyrzucić mistrza świata?

Sparta może jeszcze wypaść poza fazę play off, co przy obecnym systemie byłoby katastrofą. W klubie nie powiedzą tego głośno, ale z pewnością najwięcej zastrzeżeń mają do Taia Woffindena. - Zawodzi. Pytanie, co jest tego przyczyną. Zauważam też, że ogólnie całej drużynie brakuje tej zeszłorocznej werwy - ocenia Jan Krzystyniak.