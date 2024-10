Sensacyjny transfer w polskiej lidze, kapitan opuszcza tonący okręt. Zaskakujący kierunek

Żużel. Odejście Martina Vaculika jest na rękę Stali Gorzów

Takie rozwiązanie jest na rękę tonącej w długach Stali Gorzów. Zgodnie ze słowami pełnomocnika zarządu, Dariusza Wróbla, Stal nie rozważa wypożyczenia na sezon 2025 swoich gwiazd, nie ma takiej opcji, by jechać nieco bardziej oszczędnym składem.

Niemniej w sezonie 2026 trzeba będzie zacisnąć pasa, by wyjść z zadłużenia. Martin Vaculik to zawodnik z aktualnie najwyższym kontraktem w Stali, więc Stal nie będzie nawet próbowała go zatrzymać, licytując na siłę. Jego strata podbuduje lukę budżetową.