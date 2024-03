Sensacyjny transfer duńskiej gwiazdy. Prezes się wygadał

Patrick Hansen zaskoczył wszystkich i niedawno wyjechał na tor. W dalszym ciągu trwa rehabilitacja Duńczyka, aby mógł wrócić do pełnej sprawności. Pół roku temu groziło mu kalectwo, a teraz jest coraz bliżej powrotu do poważnego ścigania. Hansen to charyzmatyczny facet, a w dodatku potrafi mówić płynnie po Polsku. To sprawia, że jest łakomym kąskiem dla stacji telewizyjnych. Prezes klubu z Rybnika wygadał się, że Hansen negocjuje z Canal Plus. Bardzo możliwe, że to on będzie nowym ekspertem tejże stacji.