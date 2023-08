Sensacyjny "lucky loser" w Ekstralidze?! Oni mogą dostać lanie

Tauron Włókniarz Częstochowa - ebut.pl Stal Gorzów

Jacek Frątczak: Może niektórych zaskoczę, że nie typuję zbyt wysokiego zwycięstwa gospodarzy, ale gorzowianie bardzo dobrze się czują na torze w Częstochowie. Szymon Woźniak jest w bardzo dobrej formie, natomiast zobaczymy, czy nie będzie odczuwał skutków ostatniego upadku.. Nie sądzę, żeby Stal pojechała dużo gorzej, niż zrobiła to na swoim terenie.



Typuję wynik: 51:39



Najlepszy zawodnik: Leon Madsen

Dariusz Ostafiński: Remis w zasadniczej, ale teraz to niemożliwe. Stal bez Andersa Thomsena aż tyle nie da rady ugrać. Trener Stanisław Chomski znalazł się w identycznej sytuacji, jak swego czasu Landshut w meczu z Abramczyk Polonią w Bydgoszczy. Menadżer Niemców Sławomir Kryjom mając dwóch i pół zawodnika, oparł się atakom Polonii. Jego drużyna zdobyła 42 punkty i bonusa za lepszy bilans w dwumeczu. Stal z Martinem Vaculikiem i Szymonem Woźniakiem jest w stanie dobić do 40. Stawiam 50:40 i awans obu drużyn do półfinału (Stal jako lucky loser).



Typuję wynik: 50:40



Najlepszy zawodnik: Martin Vaculik



Platinum Motor Lublin - For Nature Solutions KS Apator Toruń

Jacek Frątczak: Ostatnie lata pokazują, że torunianie mają pewne trudności z szybkim poruszaniem się po lubelskim torze. Faworyt tego meczu jest jeden, mimo braku Jacka Holdera w zespole Motoru. Myślę, że gospodarze poradzą sobie z rywalami. Gładko jednak nie będzie, bo w Apatorze jest kilku świetnych zawodników. Problem w tym, że oni w Lublinie średnio sobie radzą. Poza tym kontuzjowany jest Paweł Przedpełski. Są kłopoty.



Typuję wynik: 53:37



Najlepszy zawodnik: Bartosz Zmarzlik

Dariusz Ostafiński: Wygląda na to, że Motor zleje Apatora. W zasadniczej było 59:31, choć Motor jechał wtedy bez kontuzjowanego Dominika Kubery, a Bartosz Zmarzlik odpuścił jazdę w nominowanych. Teraz Motor nie ma Jacka Holdera, Apator wykaże zdecydowanie większą determinację i choć liderzy toruńskiej drużyny obniżyli loty, to stawiam na 56:34 dla Motoru. Apator tym meczem zakończy start w play-off 2023.



Typuję wynik: 56:34



Najlepszy zawodnik: Bartosz Zmarzlik



Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

Jacek Frątczak: Tutaj też jest tylko jeden faworyt. Sparta się rozpędza. Maciej Janowski na swoim torze odzyska prędkość i zdobędzie bardzo dobry wynik. Moim zdaniem "lucky loserem" będzie Stal Gorzów, a Unii zabraknie kilku punktów.



Typuję wynik: 52:38



Najlepszy zawodnik: Janusz Kołodziej

Dariusz Ostafiński: Ciężki temat. Sparta na pewno to wygra. Pytanie, jak wysoko. W sezonie regularnym było do 38. Jeśli Janusz Kołodziej zaliczy występ wybitny (taki na 16-18 punktów), a reszta da z siebie choć trochę, to powtórzenie 38 jest możliwe. Więcej chyba nie. I to pomimo spadku prędkości u Macieja Janowskiego. Zatem 52:38 po raz drugi i Sparta jedzie dalej, a Unia? No właśnie. Tu będzie nerwowe wyczekiwanie na koniec meczu w Częstochowie.



Typuję wynik: 52:38



Najlepszy zawodnik: Janusz Kołodziej



