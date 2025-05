Sensacyjne zjawisko w polskiej lidze. Nadszedł dzień sądu

Ten mecz dla Bayersystem GKM-u może okazać się kluczowy w kontekście przyszłych rozstrzygnięć. Wygrali dwa wyjazdy (w Częstochowie i Zielonej Górze) oraz pokonali Rybnik u siebie. Jeśli pokonają Spartę, to będą mieć 8 punktów po 4 spotkaniach. Wtedy do fazy play-off pozostanie autostrada, a we Wrocławiu pojawią się lekkie nerwy.