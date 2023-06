Sensacja wisiała w powietrzu. Pojechał turniej życia

Tradycyjnie do Teterow przybyło mnóstwo fanów w biało-czerwonych szalikach. O ile nie zawiódł ich Bartosz Zmarzlik, który w pięknym stylu zameldował się w półfinale, o tyle Maciej Janowski oraz Patryk Dudek znów obeszli się smakiem. Blisko awansu do czołowej ósemki był co prawda żużlowiec For Nature Solutions Apatora, ale w końcówce rundy zasadniczej zabrakło mu zimnej krwi.