Obie drużyny przystępowały do spotkania solidnie osłabione. W pierwszym meczu poważnych kontuzji doznało Nicki Pedersen i Piotr Pawlicki. W dużo gorszym położeniu wydawał się być GKM, dla którego Duńczyk był wszak głównym filarem. Ku zaskoczeniu wszystkich kibiców, to właśnie goście rozpoczęli spotkanie z wysokiego C. Oba pierwsze wyścigi wygrali w stosunku 5:1.

Ich euforia nie trwała jednak długo, Unia wkrótce wyrównała wynik spotkania, bo po dwóch śliwkach optymalną prędkość odzyskał wreszcie Jason Doyle. Australijczyk ostatecznie zakończył zawody z 10 punktami na koncie.

Mógłby mieć ich więcej, gdyby w ósmej gonitwie nie przegrał z Kacprem Pludrą, młodzieżowcem wypożyczonym do GKM-u właśnie z Unii. 20-latek odpłacił się swojej macierzystej drużynie pięknym za nadobne - zdobył 8 punktów z bonusem i do końca pozwalał jej rywalom marzyć o sensacyjnym zwycięstwie.

Jeśli by zastanowić się nad tym głębiej, to spora cześć siły GKM-u leżała właśnie w znajomosci leszczyńskiego toru. Jej największym liderem był Krzysztof Kasprzak - wychowanek Unii. Drugi z grudziadzkich leszczynianin, Przemysław Pawlicki spisał się jednak poniżej oczekiwań. Zdobył zaledwie pięć oczek. Czyżby wracał do formy sprzed dwóch tygodni?

W gruncie rzeczy to bez znaczenia - Unia z tak fenomenalnie dysponowanym Kolodziejem i tak nie miała prawa przegrać. Kapitan Byków stracił punkty tylko raz, gdy po zamieszaniu na wyjściu z drugiego łuku upadł na tor. Wyjechała po niego karetka, ale czterokrotny mistrz Polski otrzepał się z kurzu i kuśtykając znów wsiadł na motocykl, by wygrać kolejne 3 wyścigi. Prawdziwa legenda!

Teraz napędzony GKM czeka domowe spotkanie z Eltrox Włókniarzem Częstochowa. W tak dobrej formie mogą liczyć na zwycięstwo nawet mimo braku Pedersena. Czyżby Gołębie wracały do walki o play-off? Niewykluczone!

Fogo Unia Leszno: 47

9. Jason Doyle 10 (0,0,3,2,3,2)

10. Jaimon Lidsey 9+4 (3,0,2*,1*,2*,1*)

11. David Bellego 8+1 (1,3,0,2*,2,0)

12. Piotr Pawlicki - zastępstwo zawodnika

13. Janusz Kołodziej 15 (3,3,w,3,3,3)

14. Damian Ratajczak 4+1 (1,2*,1)

15. Hubert Jabłoński 1+1 (0,0,1*)

16. Keynan Rew



ZOOLeszcz GKM Grudziądz: 43

1. Krzysztof Kasprzak 12+1 (2*,2,2,3,1,2)

2. Wiktor Rafalski - (-,-,-,-,-)

3. Frederik Jakobsen 11+1 (3,2,1,3,1,1*)

4. Przemysław Pawlicki 5+2 (0,1*,2*,2,0,0)

5. Zastępstwo zawodnika

6. Kacper Pludra 8+1 (3,1,1*,3)

7. Kacper Łobodziński 2+1 (2*,0,0)

8. Norbert Krakowiak 5+2 (1*,1*,0,3,0)