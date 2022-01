Sensacja! 3-krotny mistrz świata menedżerem słynnej drużyny!

Przemysław Półgęsek Żużel

Jason Crump jeszcze niedawno był przedstawiany światu jako nowy żużlowiec wracających na mapę Oxford Cheetahs. W wyniku kolejnych rozmów zdecydował się jednak na objęcie roli menedżera zespołu. - Jazda na żużlu nie ma dla mnie żadnej przyszłości. Przedyskutowałem to z ludźmi z Oxfordu, po czym usiedliśmy do rozmów na temat mojej pracy jako menedżera zespołu – mówi Australijczyk. Obie strony bardzo szybko doszły do porozumienia.

Zdjęcie Jason Crump / Paweł Wilczyński / Newspix