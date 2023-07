Senator uspokaja kibiców. „Osobiście nic nie słyszałem” [FELIETON]

Ja natomiast dostaję dużo zapytań, czy to prawda, że Falubaz nie płaci i ma trudności. Osobiście nie słyszałem nic oprócz doniesień medialnych. Jak jest naprawdę wiedzą tylko zawodnicy oraz sam zarząd (o ile taki jest). Nie mam zbyt wielkich kontaktów, bo obecnie nie ma żadnego żużlowca rodem z Zielonej Góry . Jeżdżą sami najemnicy, a z nimi wiadomo jak to jest. Dzisiaj są, jutro może ich już nie być.

Szkoda, bo drużyna bez wychowanków nie ma tożsamości. To tak jak kiedyś w Pogoni Szczecin wybiegło na boisko jedenastu Brazylijczyków. Może i jest satysfakcja z wygranej, ale radości w sercu jakoś mało. Co do finansów, to miasto Zielona Góra i prezydent nie będzie żałował miejskiej kasy. Zaoszczędził ją w końcu na utylizacji niebezpiecznych materiałów. One poszły z dymem do płuc i żołądków mieszkańców. Czas pokaże jak ludzie z Winnego Grodu będą z tym żyć i czy na coś nie zachorują.