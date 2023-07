Selekcjoner zadecydował! Oni powalczą o złoto dla Polski

Finał Drużynowego Pucharu Świata we Wrocławiu rozpocznie się w sobotę o godz. 20:00. 25 i 26 lipca odbyły się półfinały, natomiast wieczorem odbędzie się baraż. Turniej pod taką nazwą ostatni raz był rozegrany w 2017 roku. W latach 2018-2022 najlepsze żużlowe reprezentacje walczyły o medale w Speedway of Nations (turniej par + rezerwowy). Ani razu Polacy nie zdobyli złota, tylko trzykrotnie kończyli turnieje finałowe ze srebrnymi medalami. Teraz czas na powrót DPŚ, który przez lata był domeną Biało-Czerwonych .

Najpierw tylko Zmarzlik był pewniakiem do kadry

Dobrucki wymienił pięć nazwisk i tym sposobem zakończył wielomiesięczne spekulacje. Eksperci oraz kibice wymieniali swoje "piątki". Do końca mocnym kandydatem do jazdy we Wrocławiu był Przemysław Pawlicki, czyli żużlowiec w tym sezonie rywalizujący w I lidze. Zawodników pomiętych przez selekcjonera jest jednak znacznie więcej, choćby Szymon Woźniak.



Od początku w zasadzie jedynym pewniakiem był Bartosz Zmarzlik. To lider klasyfikacji Grand Prix oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski. Jako jedyny z Polaków nie miał w tym roku żadnych turbulencji. Tor na Stadionie Olimpijskim lepiej niż własną kieszeń zna Maciej Janowski, który też zajął miejsce w kadrze. Tegoroczna forma brązowego medalisty mistrzostw świata sprzed roku jest nierówna, ale wrocławski tor powinien być jego atutem.



Dobrucki podczas meczu Polska - Reszta Świata (8 lipca) przed kamerami TVP Sport powiedział, że Zmarzlik i Janowski są pewniakami do reprezentacji w DPŚ. Wymienił jeszcze Janusza Kołodzieja, który niedawno wrócił po kontuzji. Będzie to najstarszy zawodnik w kadrze - i zarazem - zawodnik rezerwowy. Taką decyzję podjął selekcjoner.