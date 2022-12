Selekcjoner wstawi do składu samego siebie?

Nicki Pedersen to postać pomnikowa, ale zdecydowanie nie jednowymiarowa. Worka pełnego najważniejszych trofeów nikt mu co prawda nie zabierze, ale trudno byłoby nazwać 47-latka "ulubieńcem kibiców". Agresywna jazda, buńczuczne usposobienie, pewność siebie tak wielka, że momentami wpadająca w arogancję - nikogo specjalnie nie dziwiły ani kierowane w jego stronę gwizdy polskich kibiców, ani konflikt w jaki popadł przed laty z Hansem Nielsenem.

Pedersen nie kończy kariery

- Nigdy nie myślałem o kończeniu kariery, nawet gdy leżałem w szpitalnym łóżku, po tym jak wyprostowali mi nogę. Myślałem wtedy, że wkrótce znów będę na motocyklu. Gdy wszystko cię tak boli, gdy dokonujesz jakichś przemyśleń, to nie jest czas na odstawianie motocykla - wyznał duńskiemu portalowi DR dodając, że zamierza ścigać się na żużlu co najmniej do ukończenia 50 lat.

Dania będzie mieć jeżdżącego trenera

Nie oznacza to jednak, że Pedersen nie myśli już o innych obszarach aktywności. Kilka dni przed świętami został przedstawiony jako nowy trener reprezentacji Danii. Jako jeżdżący selekcjoner może wspierać swoją drużynę także bezpośrednio, jazdą na torze. - Sprawa jest prosta. Nie muszę już kłócić się z trenerem o to, kto powinien być w kadrze. Mogę nawet wystawić samego siebie, ale nie przyszłoby mi do głowy, aby zrobić to, jeśli nie będę w najlepszej formie - stawia kawę na ławę Pedersen.