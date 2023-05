Selekcjoner pominął gwiazdę. Oni nie mogą tego zrozumieć

Zaledwie kilka dni temu Szymon Woźniak obchodził swoje trzydzieste urodziny. Z pewnością jednym z jego największych marzeń był awans do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Choć w sobotę nie dostał się on do międzynarodowych eliminacji za sprawą dobrego wyniku w finale Złotego Kasku, to i tak trener kadry postanowił go wyróżnić i przyznać mu specjalną dziką kartę. Selekcjoner pominął z kolei murowanego kandydata do tej roli, czyli Janusza Kołodzieja.