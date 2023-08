Selekcjoner był pod wrażeniem. Zmiany dały efekt

Ebut.pl Stal dość niespodziewanie podzieliła się w piątek punktami z For Nature Solutions Apatorem Toruń . Fani nie przyjęli tego wyniku z wielką radością, ponieważ spodziewali się zwycięstwa. Podopieczni Stanisława Chomskiego kapitalnie radzą sobie w tym roku na domowym obiekcie, więc teoretycznie powinni rozprawić się z przyjezdnymi, ale ostatecznie tak się nie stało. Kibice ze starcia otwierającego czternastą kolejkę PGE Ekstraligi zapamiętają jednak najbardziej ósmy bieg. W nim doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia i Oskar Paluch pokazał plecy Robertowi Lambertowi.

Na trybunach oraz w parkingu zapanowała istna euforia. W siódmym niebie był zwłaszcza dumny tata nastolatka, Piotr. Zawodnik na świętowanie nie miał zbyt wiele czasu, bo od razu wezwano go na wywiad. - To jest na pewno świetne uczucie i cieszę się, że w końcu zaczynam wygrywać z seniorami. Po prostu jestem bardzo zadowolony. Najważniejszy był dobry start i potem już tylko musiałem obierać dobrą ścieżkę. W ten oto sposób udało mi się wygrać - oznajmił w rozmowie z Joanną Cedrych z Eleven Sports.

Co warto zaznaczyć, nie był to jednorazowy wyskok Oskara Palucha w starciu z For Nature Solutions Apatorem. W piątek junior bez wątpienia zaliczył najlepszy mecz w dotychczasowym sezonie, zdobywając aż siedem punktów z bonusem. Nie uszło to uwadze goszczącemu w studiu Rafałowi Dobruckiemu. Selekcjoner reprezentacji Polski postanowił bowiem pochwalić prężnie rozwijającego się żużlowca.