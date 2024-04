Sędzia popełnił błąd? Menedżer zawodnika nie kryje zaskoczenia

- Widać, że Jepsen Jensen, popełniając błąd na drugim wirażu, wjeżdża w tor jazdy Kuby. Gdyby w porę nie zareagował, to Duńczyk by w niego wjechał. Przez ten incydent Kuba stracił drugą pozycję. Kiedyś sam popełnił podobny błąd. Wtedy sędzia przerwał bieg i wykluczył go z powtórki. Podobnie powinno być w Poznaniu, a sędzia z tego nie skorzystał. Regulamin mówi jasno, że za niebezpieczną jazdę, która powoduje zagrożenie dla innego zawodnika i utratę zajmowanej przez niego pozycji w biegu, sędzia może przerywać bieg

~ powiedział nam menedżer Paweł Racibor.