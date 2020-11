​Sędzia Paweł Słupski prosi o pomoc. Potrzebne ponad 9 milionów złotych

Sędzia Paweł Słupski prosi o pomoc. Córka brata żużlowego arbitra choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. W trybie pilnym potrzebne jest ponad 9 milionów złotych. - Tyle kosztuje najdroższy lek świata. Lek, który może uratować Ninę - napisał Słupski na Facebooku.

Córka brata Pawła Słupskiego choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Jest leczona w Centrum Zdrowia Dziecka lekiem refundowanym w Polsce. Choroba może jednak zostać całkowicie zatrzymana dzięki terapii genowej stosowanej w Stanach Zjednoczonych. Dostępna jest również w Polsce. - Mówi się, że życie i zdrowie jest bezcenne. Nie jest to prawda. Cena to ponad 9 milionów złotych. Tyle kosztuje najdroższy lek świata. Lek, który może uratować Ninę - podkreślił polski sędzia.

- Ta terapia nie jest jednak refundowana, a kosztuje 9 milionów. Nie jesteśmy w stanie sami jej sfinansować - przyznał Słupski. Udało się już zebrać 130 tysięcy złotych, choć jest to tylko kropla w morzu potrzeb ( siepomaga.pl ). - Proszę wszystkich o pomoc, bo każdy grosz jest na wagę jej zdrowia. Z góry też serdecznie dziękuję za to wszystko, co już wpłynęło na konto strony zbiórki. Cała akcja będzie miała szanse powodzenia jedynie w przypadku dużej promocji i mobilizacji setek tysięcy dobrych serc - dodał.

Arbiter chce dotrzeć do jak największego grona osób. - Wkrótce zbiórka zostanie wsparta licytacjami różnych przedmiotów ( tutaj będą licytacje ) - podsumował Słupski.