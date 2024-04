Sędzia okradł ich ze zwycięstwa? Trener nie ma wątpliwości

Janusz Ślączka, trener Włókniarza Częstochowa: - To było trudne spotkanie. Nie weszliśmy dobrze w mecz. Druga seria się nam nie poukładała. Niektórzy zawodnicy muszą popracować nad sprzętem, bo nie działa tak, jak powinien. To przekłada się na małą zdobycz punktową.

Marcel Gąsior: Jest duży niedosyt, bo to był moment, by zbliżyć się do czołowej dwójki. WIDEO

Marcel Gąsior: Jest duży niedosyt, bo to był moment, by zbliżyć się do czołowej dwójki. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Trener obawia się kar. Ekstraliga tylko czyha na złe komentarze

Włókniarz ma kłopoty personalne. Wymiana zawodnika wyszła im jednak na dobre

- On ma problem z silnikami. To nie jest to, że on nie chce jechać. Drabik bardzo dużo trenuje, stara się. Na tę chwilę ma problem, ale odsyła silniki. Naprawdę jest zaangażowany w drużynę, punkty i chce punktować. Na razie mu to bardzo ciężko przychodzi.