Ściana wschodnia oszaleje! To będzie bolało. Ważne, co zrobią inni

Kończymy typowanie kolejności w sezonie 2024 PGE Ekstraligi. Przypomnijmy nasze dotychczasowe typy: 8. Falubaz, 7. GKM, 6. Unia, 5. Apator, 4. Włókniarz, 3. Stal, 2. Sparta. Pierwsze miejsce rezerwujemy dla obrońcy tytułu Platinum Motoru Lublin.

Motor zrobił jeden zakup, ale konkretny

Motor nie szalał na giełdzie. Jeśli rok temu wymienił trzech seniorów i dorzucił zdolnego juniora, tak teraz kupił tylko jednego zawodnika. Ale za to jakiego? Wiktor Przyjemski w wieku 18 lat został najlepszym zawodnikiem Speedway 2 Ekstraligi, a teraz ma się uczyć u boku największych gwiazd i dorzucać te kilka punktów, które zrobią różnicę. I nawet jeśli będzie to 5-6 "oczek", to w zupełności wystarczy.

Nie wolno bowiem zapominać o tym, że Bartosz Bańbor, drugi z juniorów, dopiero zaczął się rozpędzać, a seniorzy mają spore rezerwy. W tegorocznym play-off nie musieli pokazywać całego arsenału swoich umiejętności, bo eksplodowała forma Jarosława Hampela. On robił tyle punktów, że nawet Bartosz Zmarzlik mógł w spokoju trawić to, co zrobili z nim w Grand Prix w Vojens (został wykluczony za zły strój w kwalifikacjach i czwarte złoto nie było tak pewne, jak wcześniej) i pojechać gorzej w finale PGE Ekstraligi.

Rozmowa Interii. Biją się o niego kluby. Kto go zgarnie, ten wygra ligę? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Tylko kataklizm może im zabrać złoto

Zakładamy jednak w ciemno, że jeśli w przyszłym roku będzie taka potrzeba, to Zmarzlik pojedzie, jak w 2022 w ebut.pl Stali Gorzów, gdzie wręcz szalał i zdobywał nawet 19 punktów w meczu. Fredrik Lindgren, Jack Holder i Dominik Kubera też mogą być lepsi.

W zasadzie wygląda to wszystko tak, że tylko jakiś kataklizm mógłby Motorowi zabrać złoto. W innym razie możemy się szykować do kolejnej mistrzowskiej fety na ścianie wschodniej.

I teraz chodzi tylko o to, żeby innych natchnęło to do działania. Nie chodzi nam jednak o wylewanie gorzkich żali, kolejne opowieści o spółkach Skarbu Państwa hojnie wspierających Motor, czy szukanie sposobu na to, jak osłabić rywala. Chodzi o podjęcie rękawicy, rzucenie wyzwania, znalezienie swojego własnego sposobu na to, żeby wysunąć się na czoło i przejąć rolę lokomotywy. Tylko dzięki takiej rywalizacji liga stanie się lepsza.

Wiktor Przyjemski / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik i Jack Holder / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski