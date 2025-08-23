Sceny w Mistrzostwach Europy. Polacy sprawili niezłego psikusa!

Tegoroczny finał IME U-19 w Grudziądzu był bardzo mocno obsadzony. W gronie faworytów byli reprezentanci Polski z Kevinem Małkiewiczem (reprezentującym miejscowy klub), Bartosze Bańborem i Kacprem Manią na czele. Ostatecznie nasi żużlowcy sprawili wielką niespodziankę.

Bartosz Jaworski Indywidualnym Mistrzem Europy. Pogodził faworytów

Ten dzień należał do rezerwowego młodzieżowca Motoru Lublin. Jaworski kapitalnie zaczął zawody zbierając kolejne "trójki". W ostatecznym rozrachunku pomylił się tylko raz. Koniec końców z dorobkiem 14 punktów wywalczył w turnieju złoty medal.

Z pewnością możemy mówić o sporym zaskoczeniu, bo wyżej stały akcje choćby nawet Kevina Małkiewicza, który miejscowy tor zna na wylot. Jednodniowe finały cechują się jednak tym, że nierzadko jesteśmy świadkami dużych niespodzianek. Tak właśnie było w sobotni wieczór w Grudziądzu.

Ostatecznie wspomniany wcześniej Małkiewicz po biegu dodatkowy zdobył srebrny medal. Brąz zawisł na szyi Bartosza Bańbora.

Polska - Wietnam. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Faworycie z zagranicy zawiedli

Pełne podium biało-czerwonych to wielka porażka zawodników zagranicznych. Mikkel Andersen, Adam Bednar, czy Villads Nagel - każdy z tych żużlowców przyjechał do Grudziądza z myślą zdobycia medalu. Cała trójka z powodzeniem rywalizuje na co dzień w polskiej lidze, więc dla nich brak medalu jest dużą porażką.

Wyniki finału IME U-19 pokazują jednak, że powoli pojawiają się następcy Bartosza Zmarzlika i spółki. Dla tych młodych zawodników to oczywiście dopiero początek kariery, jednak takie wyniki z pewnością motywują do dalszej pracy i rozwoju.

Wyniki finału IME U-19:

1. Bartosz Jaworski 14 (3,3,3,2,3)

2. Kevin Małkiewicz 13+3 (2,2,3,3,3) - pierwsze miejsce w biegu dodatkowym

3. Bartosz Bańbor 13+2 (3,1,3,3,3) - drugie miejsce w biegu dodatkowym

4. Mikkel Andersen 12 (1,3,3,2,3)

5. Adam Bednar 12 (2,3,2,3,2)

6. Villads Nagel 10 (3,1,1,3,2)

7. Szymon Ludwiczak 8 (1,2,1,2,2)

8. Franciszek Karczewski 7 (3,3,0,1,0)

9. Rasmus Karlsson 7 (2,2,1,1,1)

10. Kacper Mania 7 (1,2,2,1,1)

11. Zoltan Lovas 6 (D,1,2,2,1)

12. Otto Raak 4 (2,0,0,0,2)

13. Jan Przanowski 2 (2)

14. Alfons Wiltander 2 (1,1,W,0,D)

15. Damir Filimonow 2 (U,D,1,1,0)

16. Magnus Klipper 1 (0,0,0,0,1)

17. Oskar Paluch 0 (D,D,T,D,D)

18. Kacper Andrzejewski - nie startował

Wiktor Przyjemski w rozmowie z kolegami z drużyny: Bartoszem Bańborem i Bartoszem Jaworskim. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Jaworski na torze Unii Tarnów. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kevin Małkiewicz z trenerem kadry Rafałem Dobruckim. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski