Samobój z Madsenem w tle? Wymiana gwiazdy nie będzie łatwa [FELIETON]

Rozwód Madsena z Włókniarzem. Czy to realne?

Zacznijmy od tego, że mówimy o jednym z najlepszych zawodników PGE Ekstraligi i na świecie generalnie. Oczywiście ostatni sezon nie był w jego wykonaniu idealny. Pewnie przede wszystkim ze względu na zawirowania sprzętowe, więc myślę, że Madsen może być tylko lepszy w nadchodzących rozgrywkach. Nie twierdzę, że to rozstanie nie jest możliwe, ale kwestia najważniejsza, to zastępstwo, jakie Włókniarz musiałby znaleźć za swojego gwiazdora.

Kto więc nam został na liście zawodników, którzy gwarantowaliby dorobek punktowy Madsena? Artiom Łaguta, ale jemu dobrze we Wrocławiu. Kontrakt ma wysoki, a także coroczną gwarancję walki o medale. W tym miejscu mógłby te wyliczenia skończyć. Są co prawda jeszcze inne ciekawe nazwiska, ale mimo wszystko Madsen to Madsen. Gorszy czy lepszy - pewien poziom trzyma.

To może być gra Włókniarza

Zasadniczo są jeszcze dwa scenariusze, które trzeba wziąć pod uwagę. Pierwszy to rynkowa okazja, jaka może się trafić, a z której Włókniarz będzie skory skorzystać. Dodam od razu, że Patryk Dudek czy Tai Woffinden, to byłyby bardzo ryzykowne opcje. Piszę o nich, bo w ich kontekście głośno mówi się o potencjalnej zmianie klubu. A drugi z wymienionych scenariuszy to wola samego zawodnika, gdy ten uzna, że chce coś zmienić i poszukać nowego miejsca pracy. Tyle tylko, że Madsen doskonale wie, że nigdzie może nie być mu tak dobrze, jak w Częstochowie. We Włókniarzu startuje lata, wyrobił sobie silną pozycję w klubie i wiele rzeczy dzieje się pod jego dyktando. Zbudować sobie tak komfortowe warunku w nowym miejscu może nie być łatwe.