Same grube ryby. Oni trzęsą polskim żużlem

Z kolei Wojciech Stępniewski to od lat prezes organu zarządzającego PGE Ekstraligi - najsilniejszej i najbogatszej ligi świata, którego sukcesem jest przyprowadzenie olbrzymich pieniędzy do żużla z tytułu transmisji telewizyjnych. Stąd jego decydująca rola w polskim speedwayu.

3. Andrzej Witkowski - honorowy prezes PZM, członek Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a do niedawna skarbnik PKOI. Formalnie odpowiadają inni, ale jego wpływów lekceważyć nie wolno. Bądź co bądź prezesem PZM-u był przeszło 30 lat!

9. Rafał Dobrucki - trener kadry narodowej seniorów i juniorów. To on decyduje, kto jeździ dla biało-czerwonych, a często ma też istotny wpływ na to, kto dostanie "dziką kartę" na organizowane w Polsce GP i SEC. Do wyznaczonych przez niego terminów zgrupowań reprezentacji muszą dostosować się kluby czy organizatorzy różnych balów i plebiscytów żużlowych.