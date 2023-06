Sam skreślił się z kadry? Te słowa go tłumaczą

Chodzi o to, że aż trzech zawodników na co dzień reprezentujących ebut.pl Stal podczas Grand Prix sobie nie poradzili. Anders Thomsen był jedenasty, Martin Vaculik czternasty, a Szymon Woźniak szesnasty . Nawierzchnia diametralnie się różniła od tej ligowej i żużlowcy sobie nie poradzili.

- Tak doświadczeni zawodnicy w jeździe na tym torze nie do końca trafili z przełożeniami. To nie jest tak, że mocniejsze silniki można postawić na taki beton, jaki stworzył się w Gorzowie - mówi nam Bogusław Nowak.

Woźniak skreślił się z kadry na DPŚ?

Selekcjoner Rafał Dobrucki jeszcze nie wybrał zawodników, którzy w lipcu powalczą o złoto we Wrocławiu. Jednym z kandydatów do miejsca w reprezentacji Polski jest właśnie Woźniak. Tak słabym występem w Grand Prix żużlowiec jednak się oddalił od powołania. - Nie zachwycił. Jeden punkt to rzeczywiście porażka, ale w kadrze znajdą się zawodnicy, którzy aktualnie będą w najlepszej formie. Skład powinien być optymalny i wybrany na bazie wyników w lidze czy innych imprezach - twierdzi nasz rozmówca.



- Byłem na zawodach. Oczekiwałem, że Szymon zamiesza w tym całym towarzystwie. Gdyby tor był normalny, czyli taki jaki on lubi, to przypuszczam, że jego jazda wyglądałaby inaczej. Wyraźnie było widać, że czegoś mu brakuje. Atakował, robił dużo, ale nie był w stanie nic zdziałać - ocenił były znakomity żużlowiec.