Sajfutdinow zaskoczył wszystkich. Czy ten pomysł może się udać?

Arkadiusz Adamczyk Żużel

Ryszard Kowalski, Ashley Holloway, Flemming Graversen czy Peter Johns - te nazwiska "niedzielnemu" kibicowi żużla nie mówią zbyt wiele, ale tak naprawdę to ludzie rządzący obecnie światowym speedwayem. Tunerzy, którzy surowe silniki wyprodukowane we włoskiej firmie Giuseppe Marzotto, podrasowują i zamieniają w "rakiety" do ścigania. Trzeci zawodnik świata - Emil Sajfutdinow - po ostatnich zawirowaniach we współpracy z niektórymi z nich, postanowił pójść jednak własną drogą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Mamy propozycję dla FIM. WIDEO INTERIA.TV