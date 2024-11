Sądny dzień dla polskich klubów. Ruszają kontrole. W tle miliony złotych

4 listopada to będzie sądny dzień dla polskich klubów. To wówczas audytorzy Ekstraligi wkroczą do siedzib żużlowych ośrodków i sprawdzą, czy kluby uregulowały wszelkie wymagane licencyjnie zaległości wobec zawodników, a także czy można wręczyć im licencje na starty w przyszłorocznych rozgrywkach ligowych. Rywale już czekają w blokach startowych, by wskoczyć ligę wyżej, jeśli tylko któremuś klubowi podwinie się noga. Wyjaśniamy, co jeszcze kluby muszą spełnić oprócz spłaty zobowiązań, by otrzymać licencję na przyszłoroczne rozgrywki. Brak licencji może oznaczać upadek klubu i stratę wielu milionów złotych wpływu.