Sądne dni dla polskich klubów. Błąd będzie kosztować fortunę

Aż trzy kluby są zagrożone spadkiem z PGE Ekstraligi przed ostatnią kolejką ligową. Zgodnie z przedsezonowymi przewidywaniami ekspertów spadkowiczem zostanie GKM Grudziądz, Falubaz Zielona Góra lub, co najbardziej prawdopodobne, Fogo Unia Leszno. Przedstawiamy analizę pokazującą co musi się wydarzyć, by dany zespół spadł z ligi.