Są zażenowani. Mistrz poparł chamstwo kolegi

Kilka miesięcy temu Kacper Pludra spowodował upadek Chrisa Holdera . Po tymże upadku jego rywal doznał kontuzji kręgosłupa i był zmuszony do zrobienia sobie długiej przerwy. Holder sezon 2023 tak naprawdę ma do zapomnienia, bo przez większość czasu nie jeździł, lecząc kontuzję. To jednak coś absolutnie normalnego w tym sporcie. Praktycznie nie ma zawodnika, który w trakcie swojej kariery nie odniósłby minimum jednej poważnej kontuzji.

Holder jednak o tym zapomniał. Mimo że od upadku minęło prawie pół roku, zaatakował Pludrę w mediach społecznościowych, nazywając go bezużytecznym k***sem. Został za to mocno skrytykowany, jego wpis wywołał zażenowanie większości obserwatorów. Są jednak tacy, którym się to chyba spodobało. I należy do nich czterokrotny indywidualny mistrz świata, Greg Hancock. Wyraził on ewidentne poparcie chamstwa kolegi.