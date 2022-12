Są zarzuty dla byłych działaczy klubu Ekstraligi

O nieprawidłowościach w Stali Gorzów pisaliśmy jako pierwsi

- Wszczęliśmy śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentacji składanej do urzędu w celu uzyskania nienależnej dotacji i doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miasta Gorzów narażając tym samym budżet na stratę w wysokości co najmniej 54 tysięcy złotych - mówił nam wtedy rzecznik prokuratury.