Są wściekli. Piszą, że robi się z nich idiotów

Platinum Motor Lublin to aktualny mistrz Polski i drużyna złożona z wielkich gwiazd światowego żużla. W tym zespole jeżdżą choćby Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren, Jack Holder czy Mateusz Cierniak. Na stadion przychodzą tłumy kibiców. Niestety, nie mają za bardzo komfortu oglądania meczów. I coraz bardziej ich to denerwuje, bo temat nowego obiektu to skomplikowana sprawa. Kibice tracą cierpliwość.