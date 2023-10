Są skazani na walkę o utrzymanie. Reprezentant Polski nie ma nadziei

Kadry skompletowane przez kluby PGE Ekstraligi wskazują jasno – o utrzymanie w lidze powinny bić się w przyszłym roku te same zespoły, co w minionym sezonie. To Fogo Unia Leszno, Zooleszcz GKM Grudziądz oraz beniaminek, w tym przypadku Enea Falubaz Zielona Góra. – Zrobiła nam się liga dwóch prędkości – mówi Jan Krzystyniak, były reprezentant Polski na żużlu.