Są skazani na drugą ligę? Zaczęli od falstartu

OK Bedmet Kolejarz nie ma szczęścia do finałów w najniższej klasie rozgrywkowej. Opolanie wygrali sezon zasadniczy i szli jak burza do eWinner 1. Ligi, aż w końcu ktoś znów zatrzymał ich w decydującym starciu. Po meczu w Poznaniu co prawda jeszcze nie jest pozamiatane, ale szesnastopunktowa strata będzie piekielnie ciężka do odrobienia w rewanżu.