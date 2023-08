Są skazani na brak awansu? Takiej serii nie ma nikt

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że kolejny rok z rzędu na siódmym miejscu sezon w PGE Ekstralidze zakończy ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Kibice w mieście denerwują się, bo oczekują od wielu lat awansu do fazy play-off. Bilet do najlepszej szóstki jest co prawda jeszcze do zgarnięcia, ale podopieczni Janusza Ślączki musieliby dokonać niewiarygodnego wyczynu, czyli pokonać w Częstochowie Tauron Włókniarza z medalowymi aspiracjami.