Są rozbici przez kontuzje, ale cel się nie zmienia. „Jedziemy o złoto”

Sparta ma tylko trzech zdrowych seniorów

Trudno kpić ze słów Skubisa, zważywszy na fakt, że w półfinale Sparta dokonała cudu, jadąc trójką zdrowych seniorów i pokonując Apatora 51:39. Oczywiście Motor to zdecydowanie mocniejszy rywal, ale we Wrocławiu chcą zrobić, co się da, by nie przegrać pierwszego wyjazdowego meczu za wysoko, a potem będą się modlić, żeby ktoś z duetu Tai Woffinden, Maciej Janowski wrócił na rewanż.