Są powody do obaw. Los polskiego klubu w rękach jednego człowieka

Walka o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej nabiera rumieńców. Oczy kibiców w najbliższy weekend zwrócone będą nie tylko na spotkania mistrzostw Europy w Niemczech, ale także na starcia w Lesznie i Grudziądzu. To będzie prawdziwa uczta, która da nam odpowiedzi na nurtujące pytania.

Niechlubna seria 42-latka może nadal trwać, bo przed nimi ważny wyjazd w Grudziądzu, gdzie Hampel nie czuje się najlepiej. Gdy spojrzeliśmy na jego rezultaty z ostatnich 5 lat przy Hallera 4, to statystyki są bezlitosne. W ostatnich 5 meczach w Grudziądzu zdobył 36 punktów w 24 biegach, co daje nam średnią biegową na poziomie 1,50. Średnia meczowa jest niewiele lepsza, bo wynosi 7,20. Ten fakt zdecydowanie nie napawa optymizmem.

Sam zainteresowany w kuluarach też niejednokrotnie podkreślał, że ten obiekt nie jest jego ulubionym. Przyznał to chociażby w rozmowach kontraktowych z klubem z Grudziądza, kiedy działacze byli zmobilizowani, żeby podpisać z nim kontrakt.

Wracając jednak do Falubazu, to los klubu praktycznie od początku znajduje się w jego rękach. Bracia Pawliccy są chimeryczni, Rasmus Jensen dopiero debiutuje w PGE Ekstralidze, a Jan Kvech nie prezentuje się tak, jak oczekiwano. Jeśli nie nastąpi żaden przełom w postawie Hampela, to beniaminek będzie miał spory problem.