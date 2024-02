Są pełni nadziei. Nowy promotor od lat robi wielkie turnieje

Dobrze pamiętamy, co działo się podczas zeszłorocznego IMP. Runda w Krośnie (ostatecznie rozegrana w Łodzi) przyniosła skandal i hańbę dla dyscypliny. Zawodnicy odmówili jazdy, bo uznali że tor się do niej nie nadaje. Było zrzucanie odpowiedzialności, dziesiątki wywiadów, oświadczeń, wypowiedzi. Finalnie zabrakło winnego, bo każdy uważa że to nie on. Trudno się dziwić, że kibice - będący cały czas na stadionie, gdy trwały dyskusje - stracili ochotę na oglądanie tych zawodów. Wielu zapowiedziało, że nawet jeśli dojdzie do kolejnej próby rozegrania zawodów w Krośnie, nie przyjadą.

Rozegrano je jednak w Łodzi, co było świetnym pomysłem. Nie uratowało to jednak całościowego obrazu IMP 2023. Cykl kojarzył się głównie ze skandalem. W dobie tak szczegółowego dbania o wizerunek, nikt nie będzie chciał pozwolić sobie na kolejne wpadki. Speedway Events zostanie zastąpione przez One Sport. Choć oficjalnie jeszcze tego nie wiemy, to w środowisku krąży mnóstwo informacji, że tak właśnie będzie. I ta decyzja bardzo przypadła do gustu nieco zniesmaczonym po ostatnich wydarzeniach kibicom.

Od lat robią wielkie turnieje, więc IMP też będą umieli zrobić

One Sport od ponad dekady organizuje żużlowe mistrzostwa Europy, czyli Tauron SEC. Oczywiście tym turniejom wciąż trudno dorównać do elitarnego cyklu GP, ale śmiało można powiedzieć że są numerem dwa. Co najważniejsze, działacze dbają o nowe lokalizacje, a ich brak to główny zarzut w stronę Discovery organizującego GP. W tym roku w SEC zadebiutują Grudziądz i Debreczyn, a po kilku latach powróci słynny stadion w Chorzowie. Oczywiście jest też Guestrow, bo Tauron SEC bez Guestrow to jak Paryż bez wieży Eiffli.

Kibice bardzo optymistycznie podchodzą do prawdopobnie nowego promotora IMP. Piszą, że skoro One Sport zorganizowało już tak dużo wielkich turniejów w różnych krajach, to i z IMP musi pójść dobrze. - Przywróćmy renomę tych zawodów, bo rok temu mocno ją zbrukano - napisał jeden z fanów, licząc że One Sport rzeczywiście doprowadzi do poprawy wizerunku turniejów o indywidualne mistrzostwo Polski, które w zasadzie od zawsze są jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w kalendarzu polskiego sportu żużlowego.

