Są objawieniem rozgrywek. Taką dostali nagrodę

Żużlowcy z Tarnowa po niemrawym początku sezonu, w ostatnich tygodniach stali się objawieniem rozgrywek i awansowali do półfinału 2. Ligi Żużlowej. Klub z Małopolski otrzyma za to nagrodę pieniężną. - Z ogromną wdzięcznością pragniemy poinformować, że Główny Partner Grupa Azoty S.A. podjęła decyzję o zwiększeniu wsparcia finansowego – czytamy na oficjalnej stronie drużyny. Teraz zespół chce włączyć się do walki o przepustkę na zaplecze PGE Ekstraligi.