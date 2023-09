Są nowe wieści w sprawie byłego mistrza. „Porusza się głównie na wózku”

Betard Sparta w niedzielny wieczór do swojej kolekcji dorzuciła kolejny medal drużynowych mistrzostw Polski . Podopieczni Dariusza Śledzia przetrzebieni licznymi kontuzjami w finale PGE Ekstraligi nie dali rady Platinum Motorowi Lublin i musieli zadowolić się srebrnym krążkiem. W stolicy Dolnego Śląska panuje jednak ogromna radość, bo równie dobrze zespół mógł odpaść na etapie półfinału. Przed spotkaniem z For Nature Solutions Apatorem urazu nabawił się Tai Woffinden. W trakcie pojedynku na listę pechowców wpisali się Maciej Janowski oraz Charles Wright.

Bez wątpienia najpoważniejsze obrażenia odniósł ostatni z wymienionego grona. Brytyjczyk do szpitala trafił między innymi z urazem kręgosłupa czy odmą płucną. 34-latek miał to szczęście, że na lodzie nie zostawili go działacze, którzy załatwili mu najlepszych specjalistów w kraju. Poza tym najważniejsi ludzie w klubie zapewnili świetną opiekę oraz sprowadzili do Polski dwie najważniejsze dla zawodnika osoby, czyli jego żonę oraz malutkiego synka.