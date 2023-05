Są na autostradzie do spadku. Lider znów przegrał z bólem

Pierwsze tegoroczne derby pomiędzy For Nature Solutions Apatorem a ZOOLeszcz GKM-em odbyły się w napiętej atmosferze. Obie drużyny od początku rozgrywek zawodzą bowiem na całej linii. For Nature Solutions Apator zamiast walczyć o jak najlepsze rozstawienie w fazie play-off, męczy się z każdym przeciwnikiem i zdołał pokonać jedynie ebut.pl Stal na własnym torze. Grudziądzanie z kolei nie dość, że do piątkowego wieczoru pozostawali bez choćby jednego meczowego zwycięstwa, to na dodatek coś niedobrego dzieje się z Nickim Pedersenem. Duńczyk w tygodniu wycofał się z rywalizacji w ojczystej lidze. Jeszcze wcześniej legendarny zawodnik w Krośnie narzekał na ból nogi i także odmówił dalszych startów.