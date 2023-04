Są między młotem a kowadłem. Będzie transfer "last minute"

Transfer "last minute" do Wybrzeża?

Natomiast z drugiej strony bazowanie na Kaczmarku jest dość ryzykownym posunięciem. Dwukrotny młodzieżowy indywidualny mistrz Polski poprzedni sezon miał udany, ale był to tylko poziom 2. Ligi Żużlowej. Między tymi klasami rozgrywkowymi jest spory przeskok, zatem wychowanek Unii Leszno nie jest żadną gwarancją nawet 7 czy 8 punktów w meczu. Brak wsparcia Polaków byłby problemem, gdyż sami obcokrajowcy nie poprowadzą zespołu do play-off.

Miedzińskiego nie będzie. Kościuch na tapecie

Już kilka tygodni temu Jóźwiak wykluczał podpisanie kontraktu z Adrianem Miedzińskim. - Rozglądamy się w gronie tych, co mają kontrakty warszawskie. Co do Adriana, to nie chciałbym ponosić ryzyka. Bałbym się go zatrudnić po tym, co stało się przed rokiem. Nie chciałbym dramatów związanych ze zdrowiem i całej tej atmosfery, jaka mogłaby się wytworzyć wokół klubu, gdyby znowu coś się stało - mówił nam menedżer.