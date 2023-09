Są krok od najlepszej ligi świata! Nie mieli żadnej litości

Dawno w Rybniku na stadionie żużlowym nie zasiadło tak dużo widzów. Obiekt przy ul. Gliwickiej wypełnił się prawie w całości kibicami. Niestety - z perspektywy rybnickich kibiców - fani oglądali klęskę swojego zespołu, choć to, jak reagowali na udane akcje swoich ulubieńców pokazuje, że wynik nie był ważny. Przyszli na stadion, by oglądać show w wykonaniu liderów swojej drużyny. Tak czy inaczej miejscowi mogą być dumni ze swoich zawodników, bo zdobycie 40 punktów w perspektywie podwójnego osłabienia formacji seniorskiej to naprawdę dobry wynik.