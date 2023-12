Są już pogodzeni ze stratą polskiej gwiazdy? Prezes zabrał głos

Dwóch zawodników pozostanie. Z Dudkiem nie rozmawiali na ten temat

- Co do Patryka to jeszcze nie wiem, bo rozmowy trwają. Na ten moment na pewno Emil i Lambert zostają w Toruniu. Z Patrykiem nie rozmawialiśmy jeszcze o sezonie 2025. Na to przyjdzie czas. Dwóch zawodników jest już pewnych i to będzie szkielet zespołu na przyszłość. Wiktor Lampart też ma przed sobą jeszcze dwa lata startów jako zawodnik U-24 i jeżeli nic się nie wydarzy i nie zmieni, to on również zostanie w Apatorze na sezon 2025 - tłumaczy Przemysław Termiński.