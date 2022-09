Są jak Małysz i Stoch. Co ma Gollob, a czego nie ma Zmarzlik

To już pewne. Król Bartosz Zmarzlik założy koronę mistrza świata po raz trzeci. Zwycięstwem w szwedzkiej Malilli przypieczętował tytuł i na ostatni turniej do Torunia jedzie zabawiać polską publiczność, a potem odebrać zasłużony złoty medal.

Tomek i Bartek są jak Małysz i Stoch. Ich drogi też się poprzecinały, byli przez chwilę kolegami ze skoczni, toru. Młodsi przebili osiągnięciami swoich mentorów, ale to Ci starsi napędzali koniunkturę dyscypliny. To dla nich siadaliśmy z wypiekami na twarzy przed telewizorem. Dzięki tym dwóm wielkim sportowcom, ich następcy mieli przetarte szlaki.

Tomek, choć raz złoty był jedyny w swoim rodzaju. W Grand Prix miał też większą, naszpikowaną gwiazdami i silnymi charakterami konkurencję. Rickardsson, Crump, młody Pedersen, Adams, Sullivan, Nielsen, Hancock, tam przynajmniej połowa stawki aspirowała do medali. Rodzynek Gollob był praktycznie sam przeciwko wszystkim, tocząc nierówną wojnę z zazdrosnymi przeciwnikami.

Teraz jest dominator Zmarzlik i długo, długo nic. Oczywiście, to nie wina Bartka, że rywale nie dorastają mu do pięt, ale oddajmy cesarzowi, co cesarskie i zachowajmy umiar tworząc czasami niesprawiedliwe porównania.