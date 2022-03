Są jak koń trojański w walce z Rosjanami

Apator przeciwko wyrzuceniu Rosjan z polskiej ligi

Choć początkowo wydawało się, że nie ma mowy, aby rosyjskich zawodników zabrakło w PGE Ekstralidze i niższych ligach w sezonie 2022, to dziś ten scenariusz jest jak najbardziej realny. Taki ruch poparło już wiele osób ze środowiska, m.in. Krzysztof Cegielski (były zawodnik, ekspert i szef stowarzyszenia żużlowców), Marcin Majewski i Tomasz Dryła (przedstawiciele redakcji Canal Plus), Jacek Frątczak oraz (a może przede wszystkim) cała rzesza kibiców.

Okazuje się, że nie wszyscy przychylnie patrzą na takie rozwiązanie. Chodzi oczywiście o kluby i w sumie trudno się dziwić, że te bronią swojego interesu. Inna sprawa, że PR-owo nie wygląda to dobrze. Przemysław Termiński, właściciel Apatora Toruń, udzielił wywiadu portalowi WP, w którym stwierdził, że karać należy naród rosyjski i drużyny narodowe. Jest zatem przeciwny sankcjom skierowanym przeciwko pojedynczym zawodnikom. Działacz sugeruje nawet, że jeśli wyrzucimy Rosjan z polskiej ligi, to rozgrywki już nie miałyby sensu, a ligę trzeba byłoby zawiesić. - Wszyscy zostalibyśmy ośmieszeni - stwierdził zaskakująco.

Skąd taka postawa byłego senatora i polityka? W jego klubie startuje Emil Sajfutdinow, którego torunianie pozyskali w zimowej przerwie. Był to hit transferowy, a na jego kontrakt Apator musi wyłożyć grubo ponad 2 miliony złotych. Z Rosjaninem w składzie drużyna może walczyć nawet o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Bez niego nie ma na to szans.



Sparta ma problem z mistrzem świata

Artiom Łaguta w ostatnich dniach próbuje ratować swój wizerunek. Najpierw dodał wpis na Instagrama potępiając wojnę, a następnie udzielił wywiadu portalowi WP, w którym ostro skrytykował Władimira Putina. Sęk jednak w tym, że ludzie odbierają to zachowanie jako próbę ratowania swojej sytuacji i walkę o kontrakt w Polsce. Wcześniej bowiem żona zawodnika opublikowała na Instagramie bardzo kontrowersyjny wpis, w którym ubolewała nad wybitymi szybami w ambasadzie Rosji w Warszawie. Miała być też aktywna na rosyjskich portalach, gdzie niekoniecznie była przeciwna polityce Putina.

Wracając jednak do sedna sprawy, Łaguta do spółki z klubem walczą o swoje interesy. Andrzej Rusko, prezes Sparty, to bardzo wpływowy człowiek. Z pewnością będzie lobbował za tym, aby Rosjan posiadających równocześnie polskie obywatelstwo nie wyrzucać z ligi. Zresztą mistrz świata normalnie przygotowuje się do sezonu. Ostatnio pochwalił się w swoich social mediach wspólnymi treningami z resztą wrocławskiej drużyny.

Prezesi PGE Ekstraligi będą podzieleni

Prezes Polskiego Związku Motorowego Michała Sikora wkrótce ma podjąć finalną decyzję. Musi być gotowy na mocne lobby ze strony klubów. Te, w których Rosjan nie ma, z pewnością będą za najmocniejszymi sankcjami. Po stronie Sparty i Apatora mógłby stanąć też GKM, gdzie jeździć ma Wadim Tarasienko. W tym przypadku jednak zespół z Grudziądza ma jednego seniora więcej i jakoś tę lukę będzie w stanie wypełnić. Tym bardziej, że zespół nie ma górnolotnych celów, a liczy się przede wszystkim utrzymanie w lidze.