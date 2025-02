Rzucił wyzwanie człowiekowi Zmarzlika. Teraz pomoże polskiemu klubowi

Unia zaufa Jackowi Rempale

W każdym razie nie zmieni się to, kto będzie najważniejszym człowiekiem w klubie odpowiedzialnym za przygotowanie sprzętu żużlowcom przede wszystkim na domowe mecze. Jacek Rempała, bo o nim mowa, miejscowy owal zna jak własną kieszeń. Na rynku tunerskim funkcjonuje już kilkanaście lat i w tym czasie urósł do miana specjalisty od tarnowskiego toru.

Na jego sprzęcie na pewno startować będzie miejscowa młodzież, a wśród nich Jan Heleniak. W tym 18-latku pokładane są duże nadzieje, bo już w zeszłym roku udowadniał, że mając szybkie silniki jest w stanie skutecznie punktować. Prezes Kamil Góral zapowiedział też, że Rempała jest gotowy pomóc Matejowi Zagarowi, nowej gwieździe klubu. Do tego transferu tarnowski tuner miał go osobiście namawiać przekonując, że na pewno znajdą wspólnie ze Słoweńcem coś szybkiego.

Rempała rozpycha się łokciami na rynku żużlowych tunerów

Swoją drogą Rempała miał taki moment, kiedy wydawało się, że może przebić się nawet na sam szczyt żużlowych tunerów i rzucić wyzwanie najlepszym, do których należy Ryszard Kowalski dbający o sprzęt dla Bartosza Zmarzlika. Bycie tunerem to jednak wcale nie taka prosta sprawa. Czasami jedna nowinka techniczna potrafi wywindować mechanika w górę, ale też sporo namieszać i wprawić w kłopoty. Dla Unii najważniejsze jest to, że niezależnie od mijających sezonów sprzęt od Rempały akurat w Tarnowie z reguły spisuje się dobrze, a nawet i bardzo dobrze.