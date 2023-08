Rzucił w niego strojem. Tak mistrz Polski ogłasza zmiany

Wideo wyprodukowane przez Platinum Motor, to w istocie pożegnanie Jarosława Hampela z lubelskim klubem. 41-latek trzyma w rękach klubowy strój, po czym go zwija i rzuca Dominikowi Kuberze.

Hampel musi zrobić miejsce dla Kubery

To nie przypadek, że tym, który łapie strój rzucony przez Hampela jest właśnie Kubera. Z dwóch powodów. Po pierwsze Kubera kończy w tym roku jazdę na pozycji U24. Za rok ma startować już jako senior. To przez tę roszadę nie będzie już miejsca w Motorze dla Hampela.

Niewykluczone, że Kubera przejmie też od Hampela kapitańską opaskę. Największą gwiazdą Motoru jest co prawda Bartosz Zmarzlik, ale w tym roku drużyna powierzyła rolę kapitana Hampelowi. Za rok to może być Kubera, bo ma on dłuższy staż od Zmarzlika w lubelskim zespole.

Nowy pracodawca Hampela? Falubaz, może GKM?

Hampel to naprawdę niezła opcja. W tym roku pokazał, że stać go średnio na 7 punktów w meczu. To taka solidna druga linia. W Motorze, po przejściu Kubery na wiek seniora szansą Hampela na pozostanie było jedynie to, że klubu nie będzie stać na utrzymanie konglomeratu gwiazd i będzie musiał zostawić jednego tańszego żużlowca, by zrównoważyć budżet. Motor jednak najwyraźniej ma kasę i może sobie pozwolić na starty pięciu drogich seniorów.