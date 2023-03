Rzucali im kłody pod nogi. Ekstraliga mogła nie powstać! [FELIETON]

W GKSŻ bali się o swoje stanowiska

Ojciec chrzestny Ekstraligi

Pierwszym prezesem wybrano Ryszarda Kowalskiego, a szefem Rady Nadzorczej mianowano Andrzeja Grodzkiego. Udziały podzieliliśmy równo, między wszystkie kluby PGE Ekstraligi plus PZM. I w takim schemacie, to hula do dziś. Spadkowicz jest natomiast zobligowany do odprzedania swoich udziałów beniaminkowi.