Rzucą wyzwanie Motorowi. Dream team skazany na sukces

Wszystko wskazuje na to, że Artiom Łaguta dostanie zgodę na powrót do polskiej ligi. To doskonała wiadomość dla Betard Sparty Wrocław, która wyczekuje na swojego lidera. Prezes Andrzej Rusko już nie musi kusić Mikkel Michelsena i innych gwiazd, bo ma u siebie prawdziwy dream team. Z takim składem za rok to właśnie Sparta będzie faworytem do złota.