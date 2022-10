Ryzykowna gra Włókniarza. Czy oni są gotowi?

Miśkowiak i Świdnicki stworzyli jeden z najlepszych duetów młodzieżowych ostatnich lat. W niektórych meczach byli w stanie dołożyć drużynie 20 punktów. To niesamowity komfort, gdy posiada się takich juniorów. Miśkowiak zresztą wielokrotnie woził dwucyfrówki i punktował praktycznie jak senior. Potrafił pokonać Zmarzlika na jego torze, zresztą Świdnicki także to robił i to dwa lata z rzędu. Ale obaj są z rocznika 2001, więc w tym roku kończą wiek juniora.