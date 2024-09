Ryzykowna gra polskiego klubu. Wydali miliony, a tu taka decyzja

Chodzi oczywiście o Michała Curzytka, który w tym sezonie w większości meczów przegrywał rywalizację z Janem Kvechem (ten przechodzi do Apatora Toruń). Młody zawodnik miewał pojedyncze przebłyski, ale generalnie swoją jazdą na kolana nie rzucał. Sezon zakończył ze średnią 0,867 pkt./bieg.

Falubaz sporo ryzykuje stawiając na Curzytka

Oczywiście żużlowiec nie był w łatwej sytuacji, bo tegoroczne rozgrywki zaczynał jako rezerwowy. Nie miał więc zagwarantowanych startów, a to sytuacja daleka od komfortowej. Po drodze przydarzyły mu się także kontuzje. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że jest żużlowcem o niższym potencjale niż Jan Kvech, z którego w Zielonej Górze nie do końca byli zadowoleni.

Jeśli więc szukać słabych punktów w zespole Falubazu na rok 2025 (Madsen, Woffinden, Jensen, Hampel i Curzytek - tak ma wyglądać seniorskie zestawienie), to z łatwością można wskazać tego ostatniego. - Falubaz podejmuje duże ryzyko - słyszmy z ust ekspertów. - A ja uważam, że dobrze stanie się, jeśli Curzytek dostanie tę szanse. On na to zasługuje i ma możliwości - twierdzi z kolei Krzysztof Cegielski, były żużlowiec.